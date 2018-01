Sistema controla venda de agrotóxicos em MG O Sistema de Agrotóxicos (SisAgro), desenvolvido pelo Instituto Mineiro de Agricultura com apoio do Mapa e da Associação Nacional de Defesa Vegeral (Andef), começou a operar na semana passada em Minas Gerais. O objetivo é controlar as movimentações de estoque e venda de produtos fitossanitários. O SisAgro está disponíel em mais de mil revendas no Estado. Site.