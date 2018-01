Sistema da IBM pode vigiar fronteiras A IBM anunciou o lançamento de um novo sistema de vigilância, o Smart Surveillance System (S3), parte de uma oferta de serviços da companhia para a área de segurança e que pode analisar vídeos e identificar intrusos ou ser usado para verificar placas de automóveis, entre outros itens. O sistema utiliza mecanismos avançados de análise de imagens em tempo real e pode, por exemplo, identificar quando há uma vaga num estacionamento ou para monitorar a saída de produtos das prateleiras em uma loja. O uso mais polêmico, no entanto, é a vigilância, já que o S3 pode ser usado para reforçar as patrulhas na fronteira entre os EUA e o México. O funcionamento do sistema é baseado na comparação das imagens capturadas por câmeras com um índice de imagens armazenado em um banco de dados e que faz comparações instantâneas, disparando ações ou alarmes quando há uma ocorrência.