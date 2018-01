Sistema de navegação indoor por satélite vai ajudar bombeiros

A companhia francesa do setor aeroespacial Thales afirmou na quarta-feira, 12, que seu Indoor Positioning System (IPS) foi projetado inicialmente para ajudar os bombeiros, mas ele pode ser usado também pela polícia e por forças armadas. O sistema pode ser até adaptado para o mercado consumidor, sendo oferecido como um serviço adicional para celulares com GPS que permita a navegação em shopping centers e aeroportos. O sistema IPS - efetivamente uma forma de navegação indoor por satélite - foi desenvolvido no laboratório de Reading, no oeste de Londres. O GPS tradicional não é usado dentro de edifícios porque o sinal é muito fraco. Uma porta-voz da Thales disse que o novo sistema é baseado em um novo tipo de sinal de rádio, chamado Ultra Wide Band e projetado para transmissão de alta taxa de dados e banda muito estreita. Ele usa pulsos de rádio que podem, por exemplo, estabelecer a posição dos bombeiros dentro do prédio em relação a cada um deles e aos carros do lado de fora.