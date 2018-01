Sistema de rádio digital só será escolhido após testes

O ministro das Comunicações, Hélio Costa, garantiu nesta quinta-feira, dia 2, que o ministério vai aguardar os resultados dos testes com o sistema norte-americano In Band on Chanel (Iboc) antes de fechar a proposta do conselho consultivo sobre qual sistema de rádio digital o País deve adotar. Inicialmente, uma definição era esperada para esta semana, mas o grupo de estudos que avalia a escolha de um sistema para o Brasil considera que é cedo tomar decisões, antes que mais testes sejam feitos De acordo com o ministro, não há possibilidade de anunciar o sistema sem ter os resultados dos testes do Iboc. "Definitivamente, não podemos anunciar os resultados se não tivermos os testes, que precisam ser analisados tanto pelo ministério quanto pela Anatel", afirmou. Segundo a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), seriam necessários 60 dias para que todas as rádios fizessem suas conclusões. O prazo inicial era que o conselho consultivo sugerisse até 14 de setembro o modelo ideal. Ontem (1º), após reunião com o conselho, o ministro deu um prazo limite de mais 30 dias, mas afirmou hoje à Radiobrás que o prazo poderá chegar a 60 dias, se for o caso. "Se é totalmente impossível esse relatório ficar pronto em menos de 60 dias, vamos aguardar", disse. Hélio Costa afirmou, no entanto, que não tem como esperar a realização de testes com o sistema europeu Digital Radio Mondiale (DRM). "Os testes DRM tem que ser feitos por eles (técnicos que defendem o sistema europeu). Eles têm que trazer um transmissor da Europa, colocar em São Paulo, fazer o teste, indicar para as emissoras que estão dispostas a montar o sistema. Se não trazem esse transmissor até São Paulo, não tem teste. Ou eles fazem os testes, ou não tem como participar". Até o momento, nenhuma das rádios que operam em caráter de testes com o sistema Iboc encaminhou seu relatório final à Anatel. O ministro diz que 21 rádios já operam digitalmente em caráter de testes com o Iboc. Os testes definitivos com o DRM ainda nem começaram.