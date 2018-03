Sistema do INSS estará indisponível de 30/05 a 01/06 Os sistemas de atendimento do INSS estarão indisponíveis em todas as unidades, no período de 30 de maio a 1º de junho. Segundo nota divulgada nesta quinta-feira pelo INSS, o motivo da indisponibilidade do sistema é a modernização do Centro de Processamento da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev).