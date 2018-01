Sistema online

Os apps são baseados em tecnologia web como HTML5, CSS e JavaScript. Eles ficam armazenados no aparelho e podem ser acessados a qualquer momento. Outras plataformas móveis fazem o mesmo, mas eles esperam que você escreva seus apps em Java ou Visual C.

Os aplicativos terão de ser baixados?

Sim, pela Mozilla Marketplace, que também aceita aplicativos de outras plataformas. A razão disso é que apps são mais protegidos, para evitar malware e vazamento de dados pessoais.

Eles podem ser acessados mesmo estando sem conexão?

O Firefox OS usa o cache da web para gerenciar aplicativos em modo offline. A conexão com a internet só é imprescindível para atualizações e, por exemplo, para comparar pontuações em games com amigos, etc.

Se tudo está na web, então o gasto com dados será maior?

Não, pelo contrário. O uso de padrões web garante o uso de aplicativos mais leves e que podem ser atualizados em partes - só se baixa o conjunto de novidades. Atualizações de games normalmente exigem o download do novo app na íntegra. / M.R.

