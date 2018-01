Sistema S60 da Nokia estava em 100 milhões de celulares A maior fabricante de celulares do mundo, Nokia, informou na quarta-feira que vendeu junto com parceiras mais de 100 milhões de celulares inteligentes que usam o sistema de software S60, da empresa. O S60 é usado pela linha de celulares mais avançados da Nokia e em celulares inteligentes (conhecidos como "smartphones") das sul-coreanas LG Electronics e Samsung Electronics . Dados da empresa de pesquisa Canalys mostraram anteriormente que o sistema S60, criado com base no sistema operacional desenvolvido pela Symbian, é usado por 54% dos smartphones (que combinam funções de computador de mão e celular) vendidos. Os principais rivais da plataforma são o Windows Mobile, da Microsoft, e o Linux. Conforme os preços de celulares caem, os fabricantes de aparelhos buscam novas fontes de receitas nas lucrativas operações de software e serviços relacionados.