Sistema tem todos os programas essenciais O Ubuntu 8.04 (Hardy Heron) já vem com os principais programas essenciais ao uso de um PC instalados. O navegador Firefox 3 Beta 5, o leitor de e-mail Evolution (parecido com o Outlook), o OpenOffice para editar textos e planilhas e o Gimp, uma versão light e gratuita semelhante ao Photoshop. A nova versão traz programas diferentes para tocar vídeos e músicas, baixar torrents, gravar CDs e DVDs. Ainda vem com o software de mensagem instantânea Pidgin, que funciona com praticamente todos os programas de bate-papo, como MSN, Google Talk, ICQ,etc. Também há 17 joguinhos. Se precisar de algum aplicativo diferente, basta entrar em Adicionar/Remover e procurá-lo. Para tocar arquivos de músicas e vídeos, entre na ferramenta acima e procure por ‘GStreamer’. Instale todos os plug-ins. Que tal colocar o Meu Computador, a Lixeira e o Meus Documentos no Desktop? Tecle Alt+F2 e digite gconf-editor. Vá na pasta Apps/Nautilus/Desktop e selecione todas as caixas ao lado, como computer_icon_visible. A versão em português do 8.04 trocou os nomes ‘mouse’ por ‘rato’ e ‘terminal’ por ‘consola’. Fãs do Ubuntu já acharam a solução. Os comandos estão no site http://tinyurl.com/5zjewo. Digite Alt+F2, coloque o comando descrito na página e selecione ‘executar em um terminal’. F.S.