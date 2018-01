Sistema usa VoIP e ainda procura melhor tarifa telefonica A Leucotron trouxe para a Telexpo o Skyvoice Reduz$Conta, produto composto por uma caixinha e um software que, ligados a um PC e um telefone convencional permitem atender ligações de voz sobre IP no mesmo aparelho de telefonia fixa. Além disso, quando o usuário vai fazer uma ligação, o aparelho procura automaticamente qual é a melhor opção para o usuário entrar em contato, passando pelo popular software Skype e operadoras VoIP, além de companhias telefônicas convencionais (fixas) em busca da menor tarifa possível. Seleção automática A operação do Skyvoice Reduz$Conta é totalmente automática. O software mantém a relação de todas as operadoras e suas respectivas tarifas atualizado todo o tempo. Na hora de fazer a ligação, o sistema analisa todas as opções disponíveis e direciona a chamada para a alternativa mais barata, independentemente do código discado. O produto traz ainda recursos adicionais como: secretária eletrônica, agenda eletrônica, múltiplos atendimentos de chamadas, conference call e gravação de chamadas recebidas ou realizadas. O aparelho deve chegar ao consumidor custando cerca de R$ 350, sendo comercializado por operadoras de serviços de voz sobre IP. "Com esse tipo de produto o consumidor pode reduzir suas despesas com ligações de longa distância em até 80%", diz Antonio de Oliveira, diretor de marketing da empresa.