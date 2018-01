Sistemas Linux ganham versão do Google Desktop

O Google Desktop é um programa que, uma vez baixado e instalado, permite realizar buscas por palavras-chave em todos os arquivos gravados no micro do usuário. Utilizado por donos de computadores com Windows, a novidade é que agora suas funcionalidades serão estendidas aos usuários do sistema de código aberto Linux. As versões suportadas incluem Debian, Fedora e Ubuntu, entre outros. Além de fazer buscas locais, o programa também estende as consultas a páginas na internet, combinando ambas as buscas nos resultados finais. O programa também permitirá consultar o índice de buscas feitas, já que ele ficará armazenado localmente na máquina do usuário.