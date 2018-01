Site ajuda soropositivos a encontrar companheiros

Jeanette está procurando o homem ideal. Sensível, engraçado, sexy. E, principalmente, HIV positivo. É por isso que ela entrou na comunidade The Positive Conection ("conexão positiva", em português), uma agência de namoros online que oferece a sul-africanos soropositivos a possibilidade de encontrar um(a) companheiro(a) e lutar contra o estigma da Aids. "Tudo vai bem até um cara saber do meu problema e me deixar", afirma Jeanette, que pediu para seu nome real não fosse publicado. "Eu só quero conhecer alguém que goste de mim e com quem possa conversar sobre isso." A Aids ainda é assunto tabu para milhões de sul-africanos, apesar da comovente estatística: a cada dia, cerca de 1 mil pessoas morrem em conseqüência da Aids. Poucos soropositivos assumem abertamente que têm a doença - com medo de perder parceiros, amigos e emprego - e essa vergonha tem dificultado a batalha contra a doença. Ben Sassman, fundador da The Positive Connection, afirma que oferece um canal único para quem tem a doença e teme manter relacionamentos normais. No site eles podem trocar confidências e talvez conhecer um parceiro. "Não queremos que pessoas chorem no nosso ombro e sintam pena de si mesmas. Elas precisam entender que é possível administrar o problema. São pessoas comuns como eu e você", diz Sassman. A luta contra a Aids é uma tarefa assustadora na África do Sul. Ativistas acusam o governo de agir com lentidão, deixando mais e mais pessoas vulneráveis ao vírus HIV. Autoridades sul-africanas, inclusive o presidente Thabo Mbeki, deixaram ativistas furiosos ao questionar descobertas científicas, promover tratamentos sem aprovação e falhar na produção de drogas anti-retrovirais, hoje aceitas como a saída no tratamento de infectados pelo vírus. Sentença de morte Para tentar derrubar as barreiras sociais, a The Positive Connection divulga o slogan "Aids não é sentença de morte" num banner no site. Uma seção de perguntas e respostas procura acabar com preconceitos comuns como "Não precisamos de camisinha para fazer sexo", "HIV só afeta gays e usuários de drogas" e "Pessoas acima de 50 anos não pegam Aids". Com sua conversa mansa, o soropositivo Clement conseguiu marcar um encontro com duas garotas em bares e boates de Joanesburgo. Foi um grande avanço para o coordenador Sassman, Alguns usuários do site baixam a guarda e concordam em conhecer pessoalmente outras pessoas. Clement foi o primeiro a fazer isso. A maioria não informa o nome real, mas pelo menos parece se sentir confortável. Um pouco de progresso num país com cerca de 12% dos 47 milhões de habitantes infectados com HIV. Eles podem até ter enfrentar problemas e ter mortes prematuras. Mas isso não impediu Clement e seus novos amigos de viver bons momentos e se divertir dançando. Ele dispensou os medicamento anti-retovirais. Sua contribuição à luta contra a doença é compartilhar energia positiva. "Vou viver minha vida", afirma Clement, cujas ex-mulher e filha também são soropositivas. "E não vou desistir."