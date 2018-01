Site Apontador volta a ser gratuito Depois de ter fechado seu serviço de localização e traçado de rotas, o serviço Apontador voltou a oferecer conteúdo gratuito para os internautas. Reformulado, o site agora integra as imagens do Google Maps ao mapa de ruas do apontador, o que permite ver o nome das vias sobrepostos à imagem do satélite. Outras funcionalidades incluem a incorporação de informações de trânsito e clima aos mapas e rotas traçadas. Também é possível fazer buscas por CEP. O site também desenvolveu uma área de comunidades, para que os usuários possam cadastrar pontos relevantes aos mapas, como endereços residenciais, comerciais e outros pontos.