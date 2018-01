Site Bluebus destaca campanhas virais no YouTube O site brasileiro Bluebus, especializado em cobrir o mercado de publicidade e mídia, traz na sua edição desta sexta duas notas sobre campanhas de marketing viral, aquelas que apostam em características engraçadas ou inovadoras, que podem fazer com que elas se espalhem espontaneamente por redes de contatos por e-mail ou por softwares de mensagens instantâneas. Além de comentar as campanhas, o site traz links dos vídeos virais no YouTube. O primeiro vídeo, com o título Nike Cosplay, mostra um executivo fugindo de um exército de fantasiados estilo ´Power Rangers´. Já a segunda nota fala de vídeo produzido pela agência Loducca para o canal online MTV Overdrive, com casais fantasiados como coelhos, sugerindo cenas de sexo, com o mote ´Multiplique-se. 24h de MTV é pouco.´ Não é de hoje que a publicidade investe no YouTube para a promoção de vídeos de novas campanhas, bem como de clipes clássicos promovendo toda sorte de produtos, além de campanhas específicas para a internet, com temas e abordagens que dificilmente emplacariam em redes de TV aberta.