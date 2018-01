Site brasileiro integra redes sociais

A integração não veio pelas mãos dos gigantes. Desde o ano passado ensaiando a compatibilidade entre si e com outros sites, Orkut, MySpace e Facebook perderam a corrida para uma empresinha sediada no Brasil. Na semana passada, um site chamado Power.com anunciou que, em um mesmo site, o usuário poderia gerenciar os perfis destas três redes sociais (mais o Hi5) sem ter de acessar os sites um a um. Deu até no New York Times. A receita do Power.com – no ar discretamente desde agosto e já com 5 milhões de usuários – é simples: ele organiza mensagens e lista de atualizações e aniversários dos amigos em uma tela só. Não há parceria com os gigantes das redes sociais. O serviço armazena os dados de login do usuário de cada rede e, a partir daí, quando se acessa o serviço, na página principal, torna-se possível visualizar, por exemplo, os últimos recados e pode-se, dali mesmo, respondê-los. Parece banal – e ainda é –, porém o site promete mais funções em breve. Mas é isso o que tentam há mais de um ano Google, MySpace e Facebook. No ano passado, por exemplo, veio à tona uma pesquisa que o gigante das buscas fazia exatamente nesse sentido. O projeto SocialStream, desenvolvido em conjunto com a Universidade Carnegie Mellon, dos EUA, vislumbrava uma integração entre as redes. Na época, a empresa disse que era apenas um estudo. Também no ano passado, o Facebook passou a permitir adicionar aplicativos, como tocadores de música e, também, recursos que permitiam visualizar mensagens recebidas do Orkut e do MySpace. Neste ano, MySpace e Orkut também passaram a ter recursos semelhantes. Mas todos ainda são muito básicos e não vão muito além de visualizar novas mensagens. Em 2008, os três gigantes novamente, Google, MySpace e Facebook, lançaram projetos de compartilhamento. O Google, por exemplo, permite visualizar seus amigos em blogs. No caso do Facebook, em sites como o Digg. E o MySpace, em serviços como o Twitter, que também é um site de relacionamentos. Especialistas e o próprio MySpace já apontam que esse pode ser o início de uma integração entre essas redes sociais. Só que ainda há obstáculos (veja mais na pág. 3). O responsável por "furar a fila" é o norte-americano Steve Vachani, fundador do Power.com. Morando no Brasil desde 2003, ele resolveu "aproveitar o talento local" para desenvolver uma plataforma que pudesse juntar "toda a internet em uma página só". "Especialmente por causa dos EUA, onde MySpace e Facebook disputam a liderança, as redes sociais procuram a integração para não perder público. Só que, para chegar nesse ponto, há disputas comerciais", diz. "Saímos na frente. Esperamos ter feito uma plataforma comum para a integração." Segundo Vachani, essa plataforma servirá para integrar não só redes sociais, mas webmails, messengers, sites de compra, etc. Aliás, alguns desses recursos devem estar no Power.com em breve. "Em 15 dias, o serviço permitirá atualizar o álbum de fotos das quatro redes sociais de uma só vez. Outros recursos devem ser lançados aos poucos." Hoje, já é possível enviar mensagens para todos os amigos do usuário em todas as redes com apenas um clique. Navegando no site, se quiser acessar recursos mais específicos de cada rede social, é possível, com um clique, acessar o seu perfil do Orkut, por exemplo, sem precisar fazer um novo login. Esses dados já ficam armazenados no Power.com. "E garantimos que não iremos divulgar essas informações, que são sigilosas", promete Vachani. E, além da facilidade de login único, o que mais essa integração pode oferecer? Segundo o norte-americano, o cruzamento das informações do usuário na internet irá esbarrar na mobilidade, a aposta dele para 2009. "Queremos fazer parcerias com empresas de telefonia celular. Uma vez que as pessoas estejam online no aparelho, é possível rastreá-las. Em uma balada, será possível saber se há algum amigo ou amigo do amigo por perto." Que medo.