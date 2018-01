Site brasileiro lança nova ferramenta de busca geográfica O portal Geobusca, de troca de coordenadas geográficas, acaba de lançar uma nova ferramenta com o NeoBusca, que permite encontrar pontos a partir de uma busca visual com um mapa de alta resolução. A Neobusca combina a base de dados do site Geobusca (com mais de 315.000 pontos diversos), com os mapas do Google Maps. Os internautas que conhecem visualmente a região que queiram pesquisar, podem navegar pela Neobusca, movimentando o mapa para todos os lados, escolhendo os níveis de zoom da imagem e o tipo de informação que deseja encontrar, como cidades, praias, aeroportos e vilas. A grande vantagem da Neobusca é que o usuário visualiza diversos pontos contidos na região pesquisada juntos, (hotéis, restaurantes, cachoeiras, praias) e calcula a distância entre os pontos mostrados no mapa, permitindo assim programar melhor uma viagem para aquela região. Outra novidade da Neobusca é permitir que o usuário possa marcar pontos pessoais nos lugares que ele identifica no mapa, como um hotel que ele visitou, ou uma cachoeira que ele conhece, fazendo sua própria coleção de pontos.