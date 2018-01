Site busca músicas cantadas por usuários Sabe aquela música que não sai da sua cabeça mesmo sem você saber o nome dela? Uma companhia norte-americana lançou recentemente um site que identifica canções se os usuários cantarem ou assoviarem trechos delas no microfone do computador. O site Midomi possui uma tecnologia ativada por voz que analisa sons e os compara com um banco de dados de músicas. A página também sugere links para músicas que podem interessar ao usuário baseados nas buscas que ele faz no site. "Com Midomi, criamos um dos mais divertidos mecanismos de buscas da Web", disse Keyvan Mohajer, presidente-executivo da Melodis Corporation, em comunicado enviado à imprensa. Os usuários podem criar seus perfis, cantar suas músicas favoritas, compartilhá-las e serem encontrados por outros internautas.