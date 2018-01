Site chinês é denunciado por não pagar direito autoral As exigências ocidentais sobre a China na área dos direitos de propriedade intelectual começam a se refletir na sociedade chinesa, e um internauta denunciou o gigantesco portal Sohu.com por utilizar seus textos sem pagar. O internauta, de sobrenome Fu, levou o site aos tribunais, exigindo US$ 4 milhões de indenização, segundo o portal CSR.com. Aparentemente, Fu assinou um contrato de cooperação de um ano com o Sohu.com, que terminou em 31 de janeiro de 2006. Durante este período, o portal estava autorizado a utilizar seus textos. No entanto, segundo o internauta, o portal continuou utilizando suas mensagens além dessa data, sem a sua aprovação e sem pagar. Li Jingchuan, advogado do Sohu.com, destacou que Fu assinou o acordo em nome de sua companhia, por isso a denúncia não conta com bases legais diante dos tribunais de Xangai. A decisão judicial deve demorar alguns meses.