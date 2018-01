Site chinês MOP.com entra na bolsa Nasdaq em 2007 A OAK Pacific Interactive, operadora do Mop.com, um dos portais de internet mais populares da China, lançará uma oferta pública de valores (OPV) na bolsa Nasdaq, do setor de tecnologia norte-americano, em fevereiro ou março de 2007, informou nesta quinta, 14, o jornal "Shanghai Daily". O principal ativo da empresa será o próprio Mop.com, o quinto site mais popular do país, segundo a imprensa oficial. O portal é responsável por mais de 60% do faturamento da empresa. A cotação servirá para a companhia financiar sua futura expansão no competitivo mercado chinês de internet, o segundo maior do mundo, com mais de 130 milhões de usuários. O Mop.com tem 35 milhões de usuários registrados e é visitado diariamente por mais de 300 milhões de internautas. O site oferece informação e entretenimento. A partir de 2007 terá jogos online e serviços de e-mail.