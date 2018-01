Site colaborativo Rec6 já tem 1500 usuários Com pouco menos de quatro meses de funcionamento, o site Rec6 atingiu a marca de 1500 colaboradores cadastrados. Estes usuários enviam links e histórias para as diversas editorias do endereço. Seguindo o modelo de jornalismo colaborativo, o sistema de funcionamento do Rec6 é bem simples: os usuários escolhem as notícias de sua preferência na rede e as postam, sendo que cada notícia recebe votos dos demais membros da comunidade e as mais votadas são publicadas. ?O Rec6 nasceu da necessidade de trazer notícias relevantes aos usuários. Os próprios internautas classificam as notícias que consideram importantes?, explica Renato Sousa, diretor de tecnologia do Via Syxt, serviço de relacionamento profissional que hospeda o portal Rec6. Hoje, o Rec6 traz espaços para notícias nas áreas de Tecnologia, Economia e Negócios, Gestão e RH, seguindo seu similar norte-americano, o Digg, que chegou a superar em audiência sites de notícias como CNN e NBC.