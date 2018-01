Site coloca lista original de passageiros do Titanic on-line A lista original de passageiros do navio Titanic está sendo disponibilizada para consultas on-line pela primeira vez, 95 anos após o transatlântico ter naufragado em sua viagem de estréia. Até agora, a lista somente podia ser consultada nos arquivos nacionais de Kew, no sudoeste de Londres. Os nomes dos passageiros poderão ser vistos gratuitamente no site findmypast.com por uma semana - depois disso a consulta passará a ser cobrada (a consulta estava indisponível na tarde deste sábado, por conta de falhas técnicas da empresa que mantém o serviço). O 95º aniversário do naufrágio, que provocou a morte de 1.523 pessoas, será marcado no domingo com um serviço religioso em Southampton, de onde o navio havia partido com destino a Nova York, no dia 10 de abril de 1912. Procura difícil A procura pelos nomes dos passageiros do Titanic era bastante difícil no passado, já que a lista é mantida em 34 caixas separadas no arquivo em Kew. A digitalização da lista do Titanic faz parte de um projeto mais amplo, com a disponibilização de 1,5 milhão de listas de passageiros na internet, desde 1890. Elaine Collins, do site Findmypast.com, considera que as listas provêem informações importantes. ?Será possível encontrar detalhes de cada viagem - os indivíduos, a classe em que viajavam, onde planejavam desembarcar, o país onde pretendiam fixar residência?, disse. Espera-se que o projeto ajude pessoas que tentam buscar informações sobre antepassados.