Site com fundo preto traz versão ´econômica´ do Google

A pagina inicial do Google, completamente branca, é uma fonte mundial de enormes gastos energéticos, na forma de energia em monitores. Mas uma versão com fundo preto que oferece só a versão básica das buscas, criada no início do ano, pode salvar cerca de 3000 Megawatts-hora por ano. É o que o internauta encontra no Blackle, uma capa para a função principal do buscador. O cálculo da economia é simples. As páginas brancas do Google consomem cerca de 74 Watts de potência, enquanto a página escura só consome 59 Watts. Considere as cerca de 200 milhões de consultas diárias ao buscador e uma base predominante de monitores CRT convencionais (displays LCD consomem muito menos energia) e chegaremos à economia.