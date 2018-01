Site compara salários pelo mundo Um site onde o profissional pode comparar seu salário com os pares em outras regiões do Brasil e até mesmo com colegas de sua área em outros países. É este o objetivo do site Meu Salário, desenvolvido pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos - Dieese. O projeto é a ponta brasileira de um projeto maior, o Wage Indicator (indicador salarial, na tradução livre), que cruza dados de salário e condições de trabalho em 17 países diferentes. Mas a exatidão desses indicadores depende da colaboração dos internautas. Os visitantes são convidados a responder um questionário sobre seus salários de forma a enriquecer o banco de dados do endereço e aumentar a exatidão das comparações. Além das comparações, o internauta também poderá acessar notícias sobre variações salariais e direitos trabalhistas. Fundação Wage Indicator - o projeto nasceu em 2000 na Holanda para comparar salários de homens e mulheres e hoje reúne informações sobre 8 mil ocupações nos 17 países que se integraram ao projeto. O serviço conta ainda com o apoio do Instituto de Estudos Avançados sobre o Trabalho de Amsterdã e da Escola de Administração de Roterdã.