Site da Agência Espacial Brasileira está fora do ar O site da Agência Espacial Brasileira caiu nesta tarde. Os servidores que hospedam a página não agüentaram o excesso de visitantes em busca de detalhes da missão do astronauta brasileiro, o coronel Marcos Pontes. O endereço, que traz informações detalhadas sobre a missão Centenário, deve voltar ao ar nos próximos minutos, de acordo com a assessoria de comunicação da Agência. À noite, o site deve mostrar vídeos do lançamento. Acompanhe a cobertura especial da missão Centenário no canal de Ciência e Meio Ambiente do portal do Estadão.