Site da Basílica oferece serviço de 'velas virtuais'

Os sites da Basílica Nossa Senhora Aparecida enfrentam problemas técnicos nesta quinta-feira, 11, na véspera do feriado dedicado à Padroeira do Brasil. O alto número de acessos ocorre por causa do serviço "velas virtuais", em que católicos podem homenagear e rezar por pessoas próximas pela internet. Acenda uma vela no site Os endereços www.santuarionacional.com e www.basilicaparecida.org.br permaneciam instáveis até as 14 horas desta quinta-feira. As páginas abriam, com erros, apenas no navegador Firefox 2.0. Mas, ainda assim, com paciência era possível acender as velas virtuais. Segundo a Igreja Católica, apenas nesta quinta-feira foram acendidas 2.287 velas no site. O sistema funciona como se fosse um blog aberto a qualquer pessoa. "Acender uma vela" significa digitar o nome da pessoa homenageada e as intenções da oração. Também há um sistema de busca para encontrar os posts mais antigos. No total, há 11,2 mil velas acesas. Veja também: O que abre e o que fecha no feriado de 12 de outubro em SP Motorista deve evitar saída para o feriado a partir das 14 horas Litoral deve ter chuva e capital tem máxima de 34º no feriado Sabesp alerta para possível racionamento de água no litoral O feriado de Nossa Senhora Aparecida foi instituído pela Lei Federal 6.802, de 1980. Paulistanos já começam a enfrentar trânsito no início da tarde desta quinta-feira. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que até 1,2 milhão de veículos devem deixar a capital, e afirma que o maior movimento será entre as 14 e 22 horas desta sexta.