Site da BBC Brasil adota novo visual

O site da BBC Brasil terá a partir desta terça-feira novos design e layout, com navegação mais eficiente, visual mais contemporâneo e melhores maneiras de compartilhar seu conteúdo.

Nossas reportagens, análises e histórias continuam aqui, mas o site foi organizado de forma mais consistente e mais fácil de usar.

O site também dá mais e melhor acesso a vídeos.

Conheça as novidades:

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Novo visual: Mais espaço para as principais reportagens, vídeos e fotos do dia. Nas principais reportagens, o leitor continuará sabendo se há conteúdo relacionado relevante àquela história.

Páginas: Quando o leitor entrar diretamente em uma página de reportagem, a navegação ao lado do texto ainda oferecerá uma seleção do principal conteúdo disponível no restante do site. Links para conteúdo relacionado à reportagem ainda estarão dentro do corpo do texto, ou embaixo da página.

Vídeo: O vídeo player será maior e os vídeos poderão ser assistidos mais rapidamente, com imagem de melhor qualidade. Nas páginas de vídeo, será mais fácil encontrar outros vídeos e fotogalerias disponíveis no site. Isso significa que o leitor que quer ter acesso a conteúdo multimídia não precisará visitar outras áreas do site.

Compartilhamento: Ficará mais fácil e rápido compartilhar reportagens com amigos em redes sociais como Facebook e Twitter.

Se você tiver problemas durante o período de redesenho, por favor entre em contato conosco para nos avisar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.