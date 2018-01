Site da Copa registra mais de um bilhão de visitas O site oficial da Copa do Mundo registrou mais de um bilhão de visitas até agora, anunciou hoje o porta-voz da Fifa, Markus Siegler. No Mundial de 2002, na Coréia do Sul e no Japão, o total de visitas ao portal da Fifa foi de dois bilhões. Por isso, espera-se que a marca seja batida nesta edição. O dia que registrou mais visitas até o momento foi 12 de junho, com 226 milhões de páginas vistas por 6,2 milhões de visitantes. Globalmente, uma média de 5 milhões de torcedores visitou o site diariamente durante a competição.