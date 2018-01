Site dá dicas para acompanhar eclipse solar no Brasil O site Geobusca divulga as coordenadas do melhor ponto no país para observação e todo o trajeto percorrido do eclipse solar total. O fenômeno astronômico, previsto para acontecer no próximo dia 29 de março, terá uma "rota" ao longo da superfície do planeta em que será visto em sua totalidade. O serviço do portal, que permite a troca gratuita de coordenadas geográficas entre usuários de equipamentos de GPS, fornecerá os dados em em vários tipos de mapas (satélite, cartográfico, náutico, aeronáutico), incluindo o Google Maps. Além disso, é possível transferir as informações diretamente para um aparelho de GPS e salvá-las no computador em diversos formatos, inclusive para o software Google Earth (simulador que combina fotos de satélite e sistemas de localização). O Geobusca também oferece para download gratuito um arquivo do Google Earth completo, com toda a trajetória do eclipse total do Sol, horário e duração em cada ponto percorrido. Próximo, só em 2045 É o primeiro eclipse total do Sol visível no Brasil neste século. Este fenômeno raro se repetirá no território brasileiro somente em 2045. O eclipse solar começa no interior do Rio Grande do Norte a partir das 05h35minh, passando pelo nordeste da África e Ásia Central e terminando na Mongólia. Saiba mais sobre o eclipse solar total O melhor ponto para observar o eclipse no Brasil será a região de Timbaú do Sul, próximo à Praia da Pipa no Rio Grande do Norte.