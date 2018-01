Site dá dicas para sair bem na foto em paquera virtual O site de relacionamentos amorosos Match.com decidiu contratar um "stylist" para ajudar usuários tímidos a construírem uma imagem bacana de si mesmos na hora de buscar um parceiro na rede. Em sua maior campanha publicitária desde que o site foi lançado, há 11 anos, o Match espera que as dicas dêem aos mais reticentes a certeza de que não vão passar ridículo ao usar lugares mais públicos, como a Internet, para procurar relacionamentos. "Com esta campanha, estamos trabalhando para superar o estigma pessoal que algumas pessoas possam ter, (dizendo) ´Legal que meus amigos estão no Match, mas eu nunca iria"´, disse o presidente-executivo Jim Safka à Reuters. O Match.com é um segmento importante para o crescimento da IAC/InterActive Corp., o conglomerado de Barry Diller na Internet, onde o faturamento com anúncios pessoais cresceu 22 por cento, atingindo 80 milhões de dólares no terceiro trimestre. A busca por relacionamentos amorosos na Internet é um negócio que movimenta mais de meio bilhão de dólares por ano nos Estados Unidos, mas alguns analistas acham que esse setor pode perder fôlego. As salas de bate-papo estão cheias de histórias de sucessos e fracassos de relacionamentos virtuais, e alguns solteiros frustrados preferem voltar às formas tradicionais de encontrar um parceiro. Os sites de namoro, por sua vez, investem em tecnologia para melhor "encaixar" os parceiros com base em seus interesses e crenças, assim como para afastar perfis e fotos falsos ou ultrapassados. Mas Safka acha que o importante para conquistar novos membros será ajudá-los a encontrar sua voz online, para liberar o roqueiro ou poeta lírico que existe atrás de cada internauta. "As pessoas são muito mais interessantes, muito mais dinâmicas e atraentes do que seus retratos e perfis muitas vezes mostram. As pessoas que têm fotos mais velhas ou se representam de alguma forma distorcida não se dão bem no Match." As campanhas anteriores do setor normalmente davam ênfase à possibilidade de sucesso, com inúmeras fotos de casais felizes formados pela rede. Na campanha do Match.com, que começa na terça-feira, a estratégia é apresentar 26 (ainda) solteiros em anúncios de TV, rádio, imprensa e da própria Internet. Para os anúncios, a fotógrafa de moda Peggy Sirota clicou em preto e branco os solteirões sorridentes e animados, numa faixa etária dos 20 aos quase 70 anos. Jay Manuel, stylist das celebridades, conhecido por sua participação no reality show "America´s Next Top Model", dá no site um curso rápido sobre como ajudar amadores a encontrarem seu melhor ângulo na frente da câmera e sua expressão mais atraente. Suas dicas para fazer de qualquer pessoa um modelo: tire a foto usando flash, mas numa sala iluminada naturalmente; roupas pretas costumam ser melhores para fotos do rosto; e tente colocar um ventilador por perto para dar um aspecto mais descontraído e dinâmico à sua imagem.