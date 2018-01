Site dá equivalente móvel ao disco de ouro para "Atoladinha" Nenhuma trilha sonora superou a popularidade do sucesso ?Atoladinha?, da funkeira Tati Quebra-Barraco. A música recebeu o ´Ligaki de Ouro´, equivalente ao ´disco de ouro´ usado em LPs(na época do vinil) e em CDs, e que premia os artistas brasileiros que atingem a marca de 50 mil downloads de ringtones - como também são conhecidos os toques para celular. A música ?Atoladinha?, do grupo Bola de Fogo & Foquetes e interpretada pela funkeira, também conseguiu grande popularidade em rádios de todo o país e foi uma das mais baixadas para celulares A premiação existe desde 2004. Até o momento, os artistas que receberam a premiação foram a cantora Pitty, o cantor Latino, o rapper virtual Dogão e os grupos Motirô, CPM22 e Skank. Além de oferecer ringtones, o Ligaki oferece uma série de conteúdos móveis como papéis de parede, imagens e jogos, entre outros conteúdos para celulares.