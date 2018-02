Site da PM do Rio é atacado por hackers O site da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi atacado por hackers e informações pessoais de 50 mil policiais foram divulgadas na noite deste sábado. A assessoria da PM informou que, por segurança, o site está fora do ar neste domingo, e que já foi aberta uma investigação para descobrir os responsáveis. Entre as informações que foram tornadas públicas, estão telefones e endereços de policiais militares.