Site de apostas esportivas "Bwin" sai do mercado dos EUA O site de apostas esportivas e jogos de azar "Bwin", antes conhecido como "Betandwin.com", decidiu sair do mercado dos Estados Unidos devido a uma nova lei que proíbe apostas pela internet no país, informou na semana passada a televisão pública austríaca "ORF". O presidente americano, George W. Bush, assinou na sexta-feira uma modificação da lei vigente sobre o assunto, que agora proíbe as empresas de cartões de crédito de aceitarem pagamentos para os operadores de sites de apostas. "Após uma ampla análise e assessoria jurídica", a sociedade "Bwin", que tem ações na Bolsa de Viena, decidiu que não aceitará mais "nenhum cliente americano para as ofertas de jogo com dinheiro", segundo um comunicado do portal. O volume de negócios da empresa deve diminuir cerca de 20 milhões de euros por trimestre, cerca de 20% de seu faturamento, acrescenta a nota. O "Bwin" - um dos líderes europeus em apostas esportivas, mas que nos EUA trabalhava apenas com jogos de azar - considerou alto o risco de uma perseguição judicial das autoridades americanas. Ultimamente, a empresa encontrou resistência jurídica em outros países, como a França, onde dois co-presidentes da empresa foram detidos no mês passado, quando ofereceriam patrocínio ao clube de futebol AS Monaco. Os executivos foram processados por delito de atentado contra o monopólio do jogo. Vários clubes de futebol europeus como o Real Madrid, o PSV e o Porto, e jogadores de fama mundial como Raúl, Zidane, Beckham e Ronaldo apresentaram um requerimento a um tribunal em Liège (Bélgica) contra o "Bwin", que patrocina, entre outros, o Milan e o Werder Bremer, assim como outras seis empresas de apostas, por suposto uso ilegal de imagem.