Site de blogs LiveJournal é vendido para empresa russa

O LiveJournal, serviço de blogs que impulsionou o crescimento dos sites pessoais na Rússia, foi vendido por seu proprietário norte-americano a um parceiro de negócios russo, que vai administrá-lo de maneira independente, anunciaram as empresas neste domingo, 2. A Six Apart anunciou que vendeu o site de blogs, por valor não revelado, à SUP, uma empresa russa de internet comandada por um norte-americano e um britânico, que expandiram as operações do LiveJournal na Rússia ao longo dos últimos 12 meses. O site de blogs, bancado por publicidade, encoraja os usuários a manter diários online aos quais seus amigos têm acesso e direito de comentar. A empresa tem 14,3 milhões de contas de blogs e cerca de 20 milhões de visitantes ao mês. Seus autores respondem por mais de 150 mil novos posts ao dia. "O acordo dará à LiveJournal a atenção e, francamente, os recursos financeiros de que precisa para prosperar", disse Andrew Paulson, presidente-executivo da SUP, em entrevista por telefone. Chris Alden, presidente-executivo da Six Apart, disse que sua empresa vai se concentrar em três propriedades que desenvolveu: o sistema de redes de blogs Movable Type, amplamente utilizado; o serviço de hospedagem de blogs TypePad; e o Vox, um serviço de blogs dirigido a usuários menos técnicos. A SUP anunciou que está criando uma nova empresa, a LiveJournal, sediada em São Francisco, para operar o serviço em todo o mundo. Alden afirmou que a Six Apart adquiriu o LiveJournal em 2005, de seu fundador, Brad Fitzpatrick, que desenvolveu o software em 1999 quando estudava na Universidade de Washington, como forma de manter seus amigos atualizados. Os termos da aquisição original nunca foram revelados. Fitzpatrick deixou a SixApart este ano e agora trabalha para o Google. O grupo de pesquisa Hitwise avalia o LiveJournal como o quarto mais popular dos sites de blogs entre os internautas norte-americanos, atrás de MySpace, Google Blogger e Yahoo 360, e à frente do Live Spaces da Microsoft, Xanga e WordPress.