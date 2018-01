Site de fotos Flickr terá versão em português

O Flickr, popular site de fotos compartilhadas do Yahoo, está internacionalizando mais seus serviços com a criação de versões em sete idiomas além do inglês, incluindo o português. Mais da metade dos usuários do serviço, lançado há três anos no Canadá pelo casal Caterina Fake e Stewart Butterfield, são de fora dos Estados Unidos. O Flickr vai introduzir versões do site em francês, alemão, coreano, italiano, português, espanhol e chinês. Outros idiomas deverão estar disponíveis no futuro. "São mercados onde o Flickr está decolando", disse Butterfield em uma entrevista. "Por que temos esperado até agora para desenvolver isso?", indagou ironicamente a si mesmo. "Existem duas respostas. Uma: somos estúpidos. Duas: chegamos tarde", afirmou ele. O Flickr teve em abril 24 milhões de usuários ativos, segundo a companhia de medição de audiência de Internet comScore. Destes, 55% estão fora dos EUA. Outros países onde o Flickr é bastante usado são a Grã-Bretanha e o Canadá, disse Butterfield. Segundo ele, Alemanha, Brasil, Espanha, França e Austrália são os cinco outros países em que o site é mais utilizado.