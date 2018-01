Site de Frei Galvão é inaugurado com loja virtual

O primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, canonizado pelo papa Bento 16 em maio durante visita ao Brasil, acaba de se tornar virtual. O endereço www.freigalvaobrasil.com.br entrou no ar já com shopping virtual, serviço de velas e histórias sobre o santo, nascido no interior de São Paulo. Acesse o site Há diversos produtos licenciados, desde estátuas e camisetas babylook a estojos e porta-vinhos. É possível comprar pela internet, com "rapidez e segurança". O domínio é administrado por uma empresa de comunicação de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, e não tem ligação oficial com a Igreja Católica. A seção histórica traz informações sobre a infância e vida eclesiástica de Antônio de Sant'Anna Galvão e dicas de como seguir a famosa novena. O site não entrega as pílulas milagrosas - o serviço é prestado exclusivamente por freiras do Mosteiro São bento, na capital paulista. Mas há instruções de como consegui-las. Além das informações religiosas, o site conta com uma seleção de notícias e releases do santo.