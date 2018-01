Site de redes social MySpace terá versão para brasileiros A popular rede social do grupo de mídia News Corp, MySpace, planeja lançar uma versão de teste de seu site norte-americano voltada para o público brasileiro. A empresa lançará ainda um serviço piloto para latino-americanos que vivem nos Estados Unidos e outro para o público que mora na América Latina. A empresa tem planos de rápida expansão mundial e quer operar em cerca de 20 regiões do mundo até junho. A MySpace opera atualmente em 15 regiões e permite que mais de 90 milhões de visitantes troquem fotos, músicas e vídeos pela internet. A rede social, que deve gerar cerca de 2% do faturamento da News Corp no ano fiscal de 2007, é considerada como um grande centro de crescimento do conglomerado de mídia dirigido por Rupert Murdoch nos próximos anos. Como parte da expansão, a MySpace informou que planeja lançar um site de teste voltado ao Brasil em meados deste ano. Em janeiro, a companhia lançou um site voltado aos usuários mexicanos da Web. Além disso, a MySpace vê o mercado hispano dos EUA como uma das oportunidades mais lucrativas de negócios, uma vez que esse grupo apresentou um dos mais rápidos crescimentos entre as etnias do país, segundo censo de 2000. A "MySpace en Español" vai buscar oferecer aos hispânicos dos EUA uma versão do site em espanhol e inglês, e exibir mais programação voltada a esse público, disseram executivos. A empresa também criará uma área focada nos latino-americanos, "MySpace Latino America", que terá como público-alvo os 150 milhões de habitantes de idioma espanhol da Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Uruguai e Venezuela. A empresa informou que pretende trabalhar com equipes locais para criar conteúdos específicos e formar parcerias com empresas locais.