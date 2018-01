Site de relacionamento profissional traça perfil de usuários O Via6, site de relacionamento profissional, traçou o perfil dos seus 50 mil usuários de acordo com a região em que residem. A idéia da iniciativa foi desenvolver um panorama do networking online no Brasil, identificando a receptividade da web como ferramenta para relacionamento profissional. Os paulistas ocuparam o primeiro lugar do ranking como os que mais realizam negócios online, com 41% do total de usuários. Em segundo lugar veio o Rio de Janeiro, com mais de 13%; em terceiro ficou o Paraná, e em quarto e quinto lugares, respectivamente, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Pernambuco ocupa a sétima posição, atrás de Santa Catarina, e é o mais bem colocado entre os Estados do Nordeste. Parecido com o Orkut, o Via6 é um site de relacionamento que conecta pessoas que estão em busca de emprego e empresas dispostas a contratar.