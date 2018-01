Site de relacionamentos Meetic compra brasileiro ParPerfeito A companhia francesa de encontros pela internet Meetic anunciou hoje a compra do brasileiro ParPerfeito por 21,6 milhões de euros (cerca de US$ 27 milhões). A Meetic destacou em comunicado que o ParPerfeito tinha faturado em 2005 quatro milhões de euros (cerca de US$ 5 milhões) com lucro de exploração de 2,3 milhões de euros (cerca de US$ 2,8 milhões). O site francês, que desde sua criação há quatro anos foi implantado em 13 países europeus e na China, com um total de 19,9 milhões de assinantes, ressaltou que 50% dos internautas sul-americanos residem no Brasil, e que tem intenção de expandir seus negócios por outros países da América do Sul. O Meetic aumentou no primeiro trimestre seu faturamento em 74%.