Site de vídeos Jalipo é lançado como alternativa ao YouTube A Jalipo, uma nova rede de distribuição de vídeos e programas de televisão de alta qualidade que tem como objetivo ser uma alternativa ao YouTube, foi lançada na segunda-feira, com apoio de sócios que incluem a BBC World e a Al Jazeera English. A Jalipo, que tem o ex-presidente da Sony Europe Chris Deering como presidente, oferecerá um serviço pago a clientes que querem assistir a eventos ao vivo e vídeos sob demanda. O grupo afirma que os donos de conteúdo terão mais controle sobre seus materiais ao poderem determinar preço e onde eles estarão disponíveis. Isso evita arriscar qualquer outro acordo de distribuição dos vídeos. "Estamos esperando criar uma maneira muito mais amigável para o usuário de comprar vídeo e isso monetiza o conteúdo online enquanto preserva os direitos", disse o presidente-executivo Alex Taylor à Reuters. "Isso não é voltado para o conteúdo gerado por usuários. Se você quiser nos definir, eu diria que estamos na outra ponta do mercado em relação ao YouTube. Este site tem direitos autorais protegidos, tem veiculação restrita e gera receita a cada minuto." Deering disse que o Jalipo permitirá que uma quantidade muito maior de conteúdo seja disponibilizada aos consumidores e que esse conteúdo poderá ser licenciado a outros sites. Os usuários pagarão taxas baseadas em minutos de utilização. A Jalipo assinou acordos de conteúdo com BBC World, Al Jazeera English, o canal de notícias France 24 e Bloomberg, entre outros. A empresa planeja acertar mais acordos para exibição de eventos esportivos, concertos e filmes independentes.