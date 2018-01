Site disponibiliza e-mail falado para os internautas

A Empresa americana Yvideo lançou nesta quinta-feira, 13, no Brasil, uma nova ferramenta gratuita de comunicação via web: o e-mail falado. Segundo Anthony Moraes, diretor de expansão mundial da empresa, a idéia não é nova. "Começamos a trabalhar nesse conceito há 12 anos na cidade de Nova York, queríamos fazer com que todas as pessoas pudessem ter acesso a tecnologia de ponta a custo zero", informou. O internauta terá de acessar o site da Yvideo e se cadastrar para poder enviar ou receber uma mensagem com áudio e vídeo, sem a necessidade de baixar softwares.