Site distribui música digital por e-mail e redes P2P Um novo serviço está com uma proposta de distribuição de arquivos musicais que vai além das lojas virtuais, páginas de download e redes de trocas de arquivos: o eListeningPost, que estreou esta semana e que quer explorar mensagens de correio eletrônico e redes de troca de arquivos (P2P) como meio de entregar as canções. Como outros serviços musicais, o eListeningPost quer promover novos artistas e pequenos selos, embora conte com a participação de pelo menos uma grande gravadora, a EMI. Outra diferencial do serviço é que ele pretende cobrar dos músicos pelo serviço de disponibilização dos arquivos e não por comissão sobre cada música vendida (o modelo usado por outras lojas virtuais), o que permite aos músicos auferir mais de 90% do valor de cada música comprada pelos usuários. As músicas vendidas usam a tecnologia de proteção de direitos autorais (DRM) da RealNetworks e da Microsoft. Há ainda a possibilidade de baixar as músicas, que podem ser tocadas até cinco vezes gratuitamente. O serviço conta ainda com templates para que novos artistas independentes possam distribuir suas canções, mediante o pagamento de taxas de serviço. Outra vantagem dos arquivos é que eles podem ser enviados para outros usuários por e-mail, desde que sejam executados no limite de cinco vezes em cada microcomputador. Como outros serviços que estão no início de sua operação, o site traz opções limitadas de canções, mas sua proposta pode ser interessante para promover o trabalho de artistas independentes. Resta saber se será o suficiente para conquistar mercado na disputa com outros serviços de música online.