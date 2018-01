Site do Bradesco inaugura o GPS do ´borrachudo´ No mês passado, 3,18 milhões de brasileiros tiveram seus cheques devolvidos por falta de fundos. Antes de acertar as contas com o credor, todo esse exército de consumidores teve de percorrer o mesmo périplo à caça dos "borrachudos": ir até a agência do banco, pedir uma microfilmagem e esperar até uma semana para receber a imagem do documento. A vida dos inadimplentes não vai continuar fácil, mas o caminho até o cheque ficará bem mais curto. Os bancos inventaram uma tecnologia que pode funcionar como uma espécie de GPS do borrachudo. Com apenas um clique sobre o número do cheque em questão, no extrato da página do banco na internet, um sistema fará o rastreamento online do documento. A imagem aparecerá na tela alguns minutos depois do clique. A cópia, é claro, só poderá ser acessada depois que o cheque for compensado, o que pode levar mais de um dia. O Bradesco foi o primeiro a lançar a tecnologia, mas é provável que os outros bancos sigam o mesmo caminho, como é comum nesse mercado. "O serviço não foi criado apenas para os inadimplentes, mas vai facilitar muito a vida deles. É uma consulta útil para qualquer um que queira a cópia do cheque, seja para mandar na declaração de Imposto de Renda ou para resolver algum impasse de cobrança indevida", diz Luiz Pasteur, diretor-executivo do banco. O serviço, que já funciona no Rio de Janeiro em caráter experimental, será oferecido num primeiro momento aos 150 mil clientes Prime do Bradesco de todo o Estado de São Paulo. A previsão do banco é colocar o sistema no ar para qualquer cliente, no Brasil todo, a partir de começo do próximo ano. O banco ainda não definiu quanto cobrará pelo serviço. No Rio, o cliente é isento de tarifa. A microfilmagem tradicional hoje custa R$ 6,80. Atualmente, as agências do banco recebem 250 mil pedidos de cópia por mês. Com a facilidade, esse número só tende a aumentar. "A aceitação no Rio foi boa. Hoje temos 30 mil consultas por mês na internet", diz Pasteur.