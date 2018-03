Site do Enem tem falha em dia de recorde de inscrições

Entre a noite de domingo e a madrugada desta segunda-feira, 27, a mensagem "inscrições encerradas" aparecia para os candidatos. Segundo o MEC, o problema foi detectado à meia-noite e corrigido em 15 minutos, mas a pasta não soube explicar a causa da falha. Quem acessou o site, mesmo com a mensagem equivocada, se inscreveu normalmente.

O ministro Aloizio Mercadante minimizou a falha. "Foi uma coisa muito específica. Não estamos tendo nenhuma dificuldade. Quem quis se inscrever se inscreveu", disse ao participar ontem da comemoração pelos 35 anos do Telecurso, da Fundação Roberto Marinho, no Rio.

Até as 18 horas - último balanço do MEC -, havia 6.856.006 inscritos, número superior ao de 2012, com 6.495.000 candidatos. As inscrições seriam encerradas às 23h59 desta segunda-feira. Neste ano, os três Estados com o maior número de candidatos até as 16 horas desta segunda eram São Paulo, com 1.030.658; Minas, com 731.901; e Bahia, com 482.799 inscritos. Balanço final deverá ser divulgado nesta terça-feira.

Até a quarta-feira, 29, os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de R$ 35. Estão isentos os concluintes do ensino médio em 2013 de escola pública. Também não paga o participante com renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Exame

As provas serão aplicadas em 26 e 27 de outubro. O resultado permite a participação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. O desempenho também é requisito para participação no Universidade para Todos (ProUni), no Ciência sem Fronteiras e no Financiamento Estudantil (Fies). (Colaborou Luciana Nunes Leal). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.