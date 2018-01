Site do Listão Oesp é reconhecido por Projeto de Inclusão Social A Oesp Mídia, empresa do Grupo O Estado de S. Paulo, recebeu do Projeto de inclusão social TECLAR - Tecnologia no Litoral de Angra dos Reis, o tÍtulo de "Site de Utilidade Pública". O site http://www.listao.com.br foi avaliado pelos agentes de inclusão digital, segundo critérios de conteúdo, design e funcionalidades e figura agora como um dos mais completos na categoria "Referência". ?Ele foi escolhido para fazer parte do Programa Meus Favoritos, uma seleção de endereços que tem como objetivo destacar os melhores sites da Internet e disponibilizá-los nos Cybers Cafés e Centros de Inclusão Digital da Prefeitura de Angra dos Reis?, informa o gerente de Marketing, Renato Rodrigues de Souza. Segundo Ivan Pinho, coordenador da subsecretaria de Informática da Prefeitura de Angra do Reis, o projeto tem apenas um ano e já é um sucesso. Nos computadores do Cyber Café da prefeitura temos registrado a passagem de um total de 1.294 pessoas por semana, cerca de 216 por dia, que acessam os computadores. ?Iniciamos o projeto com os cursos de informática, disponibilizando 30 computadores, com orientadores que ensinam durante 1h30 por dia, moradores carentes da região a usar a internet. O curso começa às 8 horas e vai até 22 horas e dura trës meses?, explica Pinho. Na segunda fase, a prefeitura de Angra, implementou um Centro de Inclusão Digital e um Cyber Café para ensinar a população a acessar a internet e procurar as informações de que necessita nos sites disponíveis. ?Agora pretendemos ampliar o projeto construindo mais quatro centros de inclusão digital nos bairros de Jacuacanga e Frade, em Ilha Grande e um no shopping Piratas?. Na terceira fase, também em fase de implantação, o site www.listao.com.br foi selecionado por agentes contratados pela prefeitura que se revesam nos centros de inclusão digital, instruindo internautas, tirando dúvidas e fazendo a seleção dos melhores sites da Internet. ?Este projeto tem apenas um mês de vida. Toda semana os agentes fazem uma varredura e indicam os melhores sites de diversas categorias e foi assim que o www.listao.com.br foi escolhido. Agora pretendemos colocá-lo em ?Meus Favoritos? em todos os cyber cafés que serão criados daqui para frente?, finaliza Pinho.