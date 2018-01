Site do 'Wall Street Journal' chega a 1 milhão de assinantes

O jornal The Wall Street Journal anunciou nesta segunda-feira, 5, que seu site chegou à marca de 1 milhão de assinantes, um marco para a empresa, que mantém o conteúdo fechado mesmo com a forte tendência de liberar o acesso. Veja também: Jornal 'El País' decide abrir conteúdo impresso na web Murdoch: guerra ao 'NYT' Grandes jornais se concentram na qualidade da circulação O número também dá base ao modelo de negócios sustentado pela News Corp, de Rupert Murdoch: ganhar dinheiro com assinaturas ao invés de oferecer conteúdo livre sustentado por publicidade. A circulação das edições impressa e eletrônica do WSJ caiu 1,5% para 2,01 milhões nos últimos seis meses anteriores ao dia 30 de setembro comparado ao mesmo período de um ano atrás. O jornal atribui a queda ao corte de sua circulação paga vendida com grandes descontos em promoções. A circulação impressa está em 1,66 milhão de unidades, 3% a menos que os 1,72 milhão de 2006. Enquanto isso, as assinaturas online registram crescimento. A Dow Jones (empresa do mesmo grupo) afirmou em outubro que o número de assinantes do WSJ.com cresceu 25,5% no terceiro trimestre, para 989 mil, em decorrência da promoção para novos assinantes terem acesso tanto ao site quanto à edição impressa. A empresa afirma que o número de assinantes do WSJ.com prova ser possível às empresas de comunicação sobreviver a partir da venda de notícias num momento em que muitas delas desistiram do negócio. O New York Times anunciou em setembro o fim do serviço TimesSelect, que restringia acesso a parte do conteúdo, ao mesmo tempo que o Financial Times permite a leitura de 30 reportagens, de graça, por mês. Apesar do sucesso da venda de assinaturas da versão online do Wall Street Journal, Murdoch afirmou que pensa na possibilidade de tornar o site livre, o que atrairia mais leitores e mais dinheiro com publicidade. Executivos da Dow Jones se negam a dizer quando ou se tornarão realmente o site livre.