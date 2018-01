Site é acusado de facilitar assédio a famosos Em mais um capítulo que cerca o culto às celebridades, o site norte-americano Gawker criou um serviço, o Gawker Stalker, em que fãs e candidatos a paparazzis podem postar informações sobre onde astros e estrelas foram vistos. Os dados ficam disponíveis na internet, e os internautas podem visualizar em um mapa onde as celebridades foram vistas. O gráfico de um mapa traz vários pontos em que cada um corresponde a uma celebridade visualizada, como data e horário, na cidade de Nova York. Clicando sobre ela, o site traz uma pequena ficha da celebridade. Agentes que trabalham para profissionais do meio artístico temem que este tipo de informação possa ser usado de forma prejudicial, colocando em risco a privacidade das celebridades. "Não creio que o site forneça a chance para assediadores perigosos", diz Jesica Coen, criadora do site, que diz que o serviço é inofensivo.