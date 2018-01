Site é colcha de retalhos de redes sociais famosas A rápida acolhida dos internautas do Brasil ao Sonico surpreendeu até ao criador da própria rede social. "Em apenas oito meses, cinco milhões de brasileiros cadastrados. É impressionante", afirma Rodrigo Teijeiro. Mas qual o segredo? Na realidade, o Sonico é uma colcha de retalhos das principais redes sociais do mundo. No layout, com detalhes em azul e verde, lembra muito o Facebook. A disposição das funções – fotos, vídeos e recados – também são parecidas. Não gostou da "cara" do seu perfil? Como no MySpace, dá para configurar o layout. Há 51 opções predefinidas. Basta clicar e já é aplicada na página. Se quiser, é possível ainda inserir uma imagem personalizada. Como o Orkut, o site traz a lista de aniversariantes e grupos de discussão. E por falar em grupos, assim como o Limão faz em seus wikisites, é possível personalizar ainda a cor de fundo, colocando, inclusive, imagens personalizadas. Duas "inovações" – que já estão presentes no Facebook, mas ainda não se propagaram pela maioria das redes – são a possibilidade de conversar online com os amigos – no próprio perfil do usuário, há um messenger – e a a possibilidade de ter maior controle sobre fotos e vídeos. Ao invés de ter só as opções de mostrar "aos amigos ou a todos", é possível escolher quais amigos poderão visualizar. Se nisso o Sonico está adiantado, em outra área ainda está fora da tendência: não permite adicionar aplicativos, como até o Orkut já faz. Isso, entretanto, deve mudar em breve. "Em outubro passaremos a disponibilizar aplicativos do OpenSocial (do consórcio formado por Google, Yahoo, MySpace, entre outros)." B.G. e R.M.