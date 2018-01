Site é galeria virtual para novos artistas A agência gaúcha e21 criou o site da Galeria de Arte Virtual. Trata-se de um endereço cuja proposta é de reunir manifestações artísticas de qualquer espécie e de todas as partes do mundo. A idéia é dar espaço tanto para artistas consagrados como novos talentos em busca de espaços para expor suas obras. "Os artistas poderão expor suas obras gratuitamente", diz Claudia Schroeder, uma das criadoras do projeto. Para participar, o artista envia um breve currículo, o histórico do projeto e imagens de algumas obras para o e-mail participe@galeriadeartevirtual.com. Os trabalhos enviados serão avaliados por uma comissão, podendo até ganhar uma sala própria na galeria. Os primeiros artistas já começaram a enviar seus trabalhos, incluindo nomes de São Paulo, Porto Alegre e até do Chile. "Faremos a atualização conforme o envio dos trabalhos", acrescentou Claudia.