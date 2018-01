Site ensina como tirar fotos com resolução em gigapixels

Pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon, em parceria com cientistas do Centro de Pesquisa Ames, da Nasa, construíram um dispositivo robótico de baixo custo que permite que qualquer câmera digital produza impressionantes panoramas com resolução da ordem de gigapixels (bilhões de pixels), chamados GigaPans. A informação é da agência Magnet. Veja mais exemplos em GigaPan.org O hardware, desenvolvido e produzido pela companhia Charmed Labs, é composto por um equipamento em forma de tripé capaz de registrar centenas de imagens sobrepostas que, com o software, podem ser ordenadas em seqüência e alinhavadas digitalmente em uma única foto com dezenas de bilhões de pixels. A tecnologia possibilita uma nova forma de fazer e compartilhar imagens e pode ser usada a partir do site GigaPan.org, onde os internautas são incentivados a fazer o upload e explorar as imagens panorâmicas em qualquer formato. Além disso, em parceria com o Google, foi desenvolvida uma camada GigaPan no Google Earth, que permite que os usuários explorem o mundo através dos panoramas GigaPan. Os pesquisadores acreditam que o sistema GigaPan poderá ajudar em projetos educacionais, além de contribuir para o trabalho de ecologistas, biólogos e outros cientistas. "Não estamos interessados que isso se torne apenas outro site de compartilhamento de fotos. Queremos envolver o maior número de pessoas possível. O GigaPan não é só sobre a visão da pessoa que fez a imagem. Quem explorar a imagem pode fazer descobertas e ter percepções de maneiras que podem ser muito mais importantes", afirmou à Magnet um dos co-autores do projeto, o professor Illah Nourbakhsh, que espera que o site não-comercial possa ajudar a incrementar a comunidade de produtores e usuários do GigaPan.