Site explora cultura de conexões pessoais da China

As complexas conexões pessoais que, na China, podem garantir ganhos pessoais ou de negócios, estão apenas a alguns cliques de distância, graças a um novo site, informou a mídia estatal chinesa na quinta-feira. A China é conhecida por sua cultura milenar de negócios centrada na prática do "guanxi" ou "conexão", fomentada hoje em dia por envelopes cheios de dinheiro entregues a parceiros em mesas de jantar ou pistas de golfe. "Desde sua estréia, em março, o Zhike.com vem procurando o tipo de conexão que pode ajudar uma pessoa a matricular seu filho na melhor escola primária, a obter ajuda do governo para seus negócios e até mesmo a conhecer uma celebridade -pelo preço certo", informa o China Daily. Dez pedidos postados recentemente envolviam a "procura de amigos no governo." Três vinham de pais que desejavam conexões com professores em escolas primárias ou jardins da infância. Uma pessoa, que usava o pseudônimo "love 5433", contava ter se mudado há pouco para Xangai e estar à procura de um bom jardim de infância para seu filho. Ela oferecia mil yuans a quem a ajudasse.