Site faz sugestão de blogs e fotos de acordo com gosto

Um novo site lançado na semana passada une a tecnologia de buscas com a recomendação de usuários para sugerir endereços apropriados ao gosto dos usuários. O inSuggest é um novo serviço que se baseia na escolha dos internautas para sugerir outros sites e fotos que possam interessá-los. Segundo o site Webware, o sistema possui duas variações, uma para sites e outra para fotografias, e ambas funcionam da mesma maneira: o usuário deve escolher quatro tipos de sites ou fotos nos quais tem interesse antes de receber as indicações. No caso de sites e blogs, o inSuggest é mais preciso, pedindo ao usuário que digite quatro de suas URLs preferidas para, então, montar um banco de sugestões. Mas em testes realizados pela agência Magnet, apesar de muito certeiro com recomendações internacionais, o site pecou ao considerar endereços brasileiros como preferidos. No caso das fotos, o site apresenta oito figuras aleatórias hospedadas no serviço Flickr, que podem ser utilizadas como ponto de partida para a sugestão de outras imagens. Através de um sistema de busca é possível procurar fotos com temáticas mais específicas. O serviço, criado por dois suecos envolvidos na indústria de games, gera oito recomendações por grupo de imagens ou sites. Interessados podem testar o inSuggest em web.insuggest.com (sites) ou images.insuggest.com (fotografias). As informações são da agência Magnet.